Marotta: «Inter ritrovato ambizione! Vogliamo toglierci delle soddisfazioni»

Altro esordio stagionale per l’Inter, questa volta in Champions League. A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro la Real Sociedad Giuseppe Marotta interviene su Sky Sport 24.

AMBIZIONI – Cresce l’attesa a pochissimo dall’inizio di Real Sociedad-Inter, valevole per il primo turno della fase a gironi di Champions League. Così l’Amministratore Delegato nerazzurro Giuseppe Marotta parla della sfida: «Il fatto di essere finalisti fa parte di un racconto da mettere da parte assolutamente. Rimane invece che anche nella sconfitta abbiamo fatto tesoro di quella grande esperienza. Noi abbiamo imparato cosa vuol dire arrivare in finale e la consapevolezza di avere un ruolo importante. Questi ragazzi fino a pochi anni fa di loro pochi avevano giocato in competizioni importanti si stanno arricchendo di valori e del senso di appartenenza, che sono ruoli importanti da giocare da protagonisti in questa competizione. Rinnovo di Lautaro Martinez? Parliamo di prolungamento di contratto e non di rinnovo. Normale che la società nel corso dell’anno affronta queste dinamiche e lo fa con la consapevolezza che questi giocatori vogliono rimanere con noi. Quindi da questo punto di vista siamo felici poi andremo ad analizzare anche i contenuti economici. Bilancio di previsione di questa stagione? Quando si stila un budget bisogna essere prudenti e quindi anche quest’anno noi abbiamo nella previsione di essere eliminati e di partecipare all’Europa League. Poi normale che dal punto di vista sportivo non ci vogliamo accontentare e vogliamo vincere il gironcino. L’Inter ha ritrovato le ambizioni di un tempo e voglia di fare i risultati. Quindi analizzando la rosa che abbiamo possiamo anche toglierci delle soddisfazioni e lo vogliamo anche fare superando il gironcino».