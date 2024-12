Marotta indica la direzione sul mercato: «Inter guarda già avanti!»

Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter, ha dato un’idea molto chiara di quello che è il piano della società nerazzurra per il mercato in entrata.

LE DICHIARAZIONI – Giuseppe Marotta è intervenuto al Gran Galà del Calcio del 2024 su vari temi connessi all’Inter, tra cui anche il calciomercato. Come riportato da Sport Mediaset, il Presidente del club nerazzurro si è espresso in questi termini sull’argomento: «Riguardo l’ipotesi che a gennaio condurremmo un mercato di sole occasioni, posso dire che noi siamo sempre in attività, guardiamo già alla prossima stagione. Questa possiamo portarla a termine con l’attuale gruppo che è molto omogeneo. Possiamo far fronte a tutti gli impegni che sono molto numerosi».

Marotta dà un’idea sulla strategia dell’Inter

LO SCENARIO – Marotta ha fornito un quadro di quello che sarà il modo di operare della dirigenza dell’Inter in vista del prossimo calciomercato. Come sempre avvenuto in questi anni, il club nerazzurro non intende farsi trovare impreparato. L’obiettivo è quello di arrivare al mercato estivo con i piani già definiti e, magari, gli innesti più importanti già completati. L’esperienza della scorsa annata può rappresentare un’indicazione importante di ciò che potrebbe verificarsi anche in questa circostanza. Con un orizzonte ben definitivo davanti all’Inter: creare i presupposti per continuare a recitare un ruolo da protagonista in tutte le competizioni da essa disputate.