Marotta: «In Serie A vince sempre la più forte! Lautaro Martinez? Un solo epilogo»

Marotta ha parlato prima di Inter-Napoli, partita che si giocherà tra pochissimo a San Siro e valevole per il ventinovesimo turno di Serie A. Ecco quanto dichiarato a DAZN nell’immediato pre-partita

DIFFERENZE – Giuseppe Marotta è intervenuto così prima di Inter-Napoli: «Volevamo manifestare affetto e vicinanza a Joe Barone, alla sua famiglia e a tutta la Fiorentina. Delusione Champions League? Quando si parla di Inter in tutte le sue componenti bisogna anche gestire questi momenti, sicuramente non è un momento negativo. La testimonianza più sincera è lo striscione dei tifosi “siamo fieri di voi”. Lo è anche la società, per cui continuiamo con ottimismo e coraggio. Critiche all’Inter eccessive? Dicevo appunto prima che quando si è un grande club bisogna anche convivere con queste critiche feroci ma nello stesso tempo avere consapevolezza di un cammino bellissimo. Ci tengo a sottolineare ciò che significa essere primi in campionato e qualificarsi in Champions League: il campionato lo vince sempre la squadra più forte su un percorso di 38 partite, le competizioni europee non le vincono sempre le squadre più forti, ci sono più componenti. Immaginate solo che saremmo passati con il vecchio regolamento. Questo va catalogato con ottimismo per far sì che sia di insegnamento per il futuro. Seconde linee? Ci sono occasioni in cui sono decisive e altre meno, ma fa parte del gioco e vale anche per le prime linee. Qui si parla di 24 giocatori che devono rispondere sempre in modo migliore, ci sta che le performance non siano le migliori. Noi abbiamo allestito la squadra in base alle nostre possibilità, questa è una stagione che non si può non annoverare positivamente. Scudetto? Intanto siamo primi in classifica ma non dobbiamo sederci, ci sono ancora tanti punti a disposizione per raggiungere questo traguardo il prima possibile magari con un record di punti: sarebbe bello. Oggi grande rispetto per il Napoli e grande umiltà da parte nostra. Rinnovo Lautaro Martinez? Prima della fine del campionato concluderemo, oggi abbiamo rallentato per impegni diversi ma i rapporti sono splendidi e quindi non si può che arrivare al prolungamento».