Marotta: «Gara importante per due motivi. Zhang, dimostrato rispetto»

Anche Beppe Marotta ha parlato nel prepartita di Viktoria Plzen-Inter. Ai microfoni di Infinity, l’Amministratore Delegato dell’Inter si è soffermato sulle scelte di Simone Inzaghi e sulla situazione societaria.

DOPPIA IMPORTANZA – Marotta ha sottolineato l’importanza della partita di questa sera per l’Inter: «Importante per due motivi. Il primo è quello di fare punti, il secondo è trovare la convinzione che consolida affiatamento e sicurezza. Ne abbiamo particolarmente bisogno in questo momento. Quelle di oggi sono scelte logiche. Abbiamo due ottimi portieri, era da tanto che non c’era questo livello. Deve essere un fattore di soddisfazione. Questa alternanza dà tranquillità e sicurezza a tutta la rosa e all’allenatore».

PROPRIETÀ – Inevitabile, poi, la domanda a Marotta sulle voci legate al cambio di proprietà: «Oggi e domenica siamo concentrati soltanto sul campo. Come area tecnica pensiamo a lavorare e quello che viene sopra la nostra testa, sono situazioni in ballo da anni. Posso dire che la decisione della famiglia Zhang sarà totalmente loro. Hanno sempre dimostrato di aver rispetto della famiglia dell’Inter e dell’Inter stessa. Di questo sono soddisfatto».

ROSA PROFONDA – Infine, un commento Marotta lo ha riservato alle scelte di Simone Inzaghi e al turnover di questa sera: «L’allenatore ha valutato lo stato di forma di giocatori che io ritengo co-titolari. Una squadra come l’Inter può avere una rosa di 21, 22 uomini. Tutti sono molto degni di indossare questa maglia e sta a loro dimostrare quello che sarà il loro valore».