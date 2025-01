Marotta: «I perdenti trovano scuse, vincenti soluzioni! Frattesi non ha chiesto cessione»

Marotta è stato intercettato allo stadio Pierluigi Penzo dove tra pochissimo, alle ore 15, andrà in scena Venezia-Inter, match della ventesima giornata di Serie A. Ecco quanto dichiarato a DAZN dal presidente nerazzurro, che replica ai rumors su una possibile cessione di Frattesi

VINCENTI E PERDENTI – Giuseppe Marotta parla così prima del fischio d’inizio di Venezia-Inter: «Questa è una squadra matura che non può sempre vincere purtroppo, le è capitato di perdere in concomitanza di un evento importante ma oggi sanno che è un test altrettanto importante e sono professionisti preparati al cambio di rotta. Devo dire, usando una massima, che i perdenti trovano delle scuse nella sconfitta i vincenti le soluzioni. Dalla sconfitta di Riad la squadra e l’allenatore hanno tratto sicuramente delle motivazioni e soluzioni diverse, oggi è una partita da affrontare con motivazione straordinaria».

REPLICA – Marotta replica ai tanti rumors su una possibile cessione imminente di Davide Frattesi: «Se ha chiesto la cessione? No assolutamente, Frattesi è un bravissimo ragazzo ed un professionista, non ha chiesto di essere trasferito. Poi questo è un mercato dove possono arrivare delle richieste dall’oggi al domani, noi non vogliamo dare via nessuno ma se qualcuno avanza delle richieste lo ascolteremo. Ora non ci sono elementi concreti per dire che Frattesi voglia cambiare squadra».

AVVICENDAMENTO – Marotta chiude con una considerazione sulle possibili mosse in entrata: «Mercato? Io posso dire che sia Ausilio che Baccin chiaramente agiscono fin dal primo giorno di ritiro per guardare avanti. Chiaramente il concetto avvicendamento ci sarà, non ci saranno rivoluzioni ma piccoli cambi. Ora abbiamo una rosa competitiva, il monitoraggio va fatto e le occasioni vanno sfruttate però questa è un’attività che a nostro giudizio è di ordinaria amministrazione».