Marotta: «FIFA Best? Amarezza Lautaro Martinez e Inter! Fiorentina merita classifica»

Marotta è stato intercettato allo stadio Franchi di Firenze dove tra pochissimo, alle ore 18, andrà in scena l’attesissima Fiorentina-Inter, scontro al vertice della quattordicesima giornata di campionato. Ecco di seguito quanto dichiarato nel pre-partita di DAZN

AMAREZZA – Giuseppe Marotta interviene così prima di Fiorentina-Inter: «Direi che la Fiorentina merita la classifica che ha, frutto di prestazioni ottimali. Quando gioca in casa in particolare è molto determinata, affrontiamo una Fiorentina che rappresenta una squadra più forte di prima, anche a livello di classifica. Dobbiamo entrare in campo motivati e determinati. Lautaro Martinez e il FIFA The Best? Abbiamo esplicitato che c’è grande delusione e amarezza perché Lautaro ha dimostrato in tutto il 2024 di meritare ampiamente di entrare negli undici ma anche di meritare una posizione di livello diverso. La nostra nota rispetta anche la delusione del giocatore, che può sorvolare perché è un professionista ma l’amarezza rimane. Quindi era giusto dimostrare vicinanza al ragazzo e palesare lo stato d’animo della società».

MODELLI VINCENTI – Marotta prosegue parlando dello scontro tra due modelli societari che funzionano: «Dico che in realtà è un confronto tra due squadre fatte di grande competenza nei ruoli, sia dal punto di vista dirigenziale che dell’organico con due bravissimi allenatori, alle spalle dei quali c’è una proprietà, sia in un caso che nell’altro, che dà sicurezza e questo è fondamentale. La struttura può fare delle scelte oculate riuscendo a formare una rosa che può competere sia in campionato che, nel caso dell’Inter, in Champions League».