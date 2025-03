Marotta: «Feyenoord riposerà? No alibi! Stadio? Oaktree ha una priorità»

Marotta è intervenuto prima del fischio d’inizio di Feyenoord-Inter, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma a Rotterdam alle ore 18.45. Di seguito quanto dichiarato a Prime Video dal presidente interista

FIDUCIA – Marotta parla così prima di Feyenoord-Inter: «Come stiamo gestendo la stanchezza e i tanti impegni? Io credo che ormai questo sia un gruppo consapevole di doversi dare sempre e ovunque un ruolo da protagonista. Stasera ci giochiamo tanto, la squadra è pronta nonostante le tante defezioni. L’allenatore è stato bravo a mettere in campo una formazione ottima, sono fiducioso. Quanto vale il passaggio del turno? Sinceramente non pensiamo a questo adesso, pensiamo a cosa possa rappresentare per tutto l’ambiente questo superamento di turno».

NO ALIBI – Marotta prosegue parlando di un dettaglio che potrebbe fare la differenza: «Il fatto che il Feyenoord potrà riposare prima del ritorno? Questa è una facoltà di pertinenza della Lega olandese, certamente potrebbe rappresentare un’anomalia ma non ci appelliamo a questo, non vogliamo che sia un’alibi. Giocheremo il ritorno sperando che la partita di stasera serva a creare un leggero vantaggio».

PRIORITÀ – Marotta chiude parlando della questione stadio: «La città di Milano e i due gloriosi club come Inter e Milan, hanno bisogno di uno stadio moderno e all’avanguardia. In questo momento siamo quasi pronti a presentare al comune una proposta di acquisizione dell’area di San Siro e delle zone limitrofe, mancano dei dettagli e spero che nel giro di poco si possa lavorare a questo documento. Oaktree ha messo come priorità quella di costruire uno stadio moderno».