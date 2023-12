Marotta: «Fascia destra? No allarmismi! Mkhitaryan-Zielinski…»

Marotta è stato intercettato allo stadio Olimpico di Roma prima di Lazio-Inter, attesissima sfida della sedicesima giornata di Serie A che avrà inizio alle 20.45. Ecco di seguito quanto dichiarato a DAZN dall’amministratore delegato nerazzurro

PRIMA GLI IMPEGNI SPORTIVI – Giuseppe Marotta ha parlato prima di Lazio-Inter: «Intanto è una partita come tante altre in cui vogliamo i 3 punti ma anche la continuità di prestazione. La classifica dice qualcosa ma non più di tanto. Abbiamo professionisti seri che si motivano da soli, con l’aiuto dell’allenatore ovviamente ma sanno quello che devono fare. Fascia destra? Gli infortuni fanno parte del rischio però diciamo che la rosa è numericamente di grande qualità. Nonostante ciò, possiamo valutare il da farsi nel momento della necessità. Ci troveremo per valutare la situazione, ma non parlerei di allarmismo ma di una squadra che risponde in pieno a quelli che sono gli obiettivi e che sta facendo bene».

Marotta sulla questione rinnovi glissa: «Rinnovi prima di Natale? Sicuramente sono dinamiche che tutte le società stanno affrontando, lo facciamo con grande calma. Oggi siamo concentrati su questa partita, domani sulla Coppa Italia e poi sul Lecce. La priorità sono gli impegni sportivi. Se il rinnovo di Mkhitaryan è legato alla situazione di Zielinski? Mkhitaryan è un grande professionista che ha dimostrato di essere un giocatore di grande qualità. Quindi non si fa il paragone con nessuno perché ha la sua identità e il suo valore».