Marotta: «Ecco come si costruisce una squadra vincente! Futuro…»

La seconda parte della lunga intervista concessa a Stadium da Giuseppe Marotta (qui la prima parte), AD dell’Inter. Il dirigente nerazzurro parla di vari temi legati al mondo del calcio

VINCENTE – Marotta parla del segreto per rendere le squadre vincenti: «Il mio segreto è quello di saper costruire una squadra vincente, sul campo e fuori, che non è quella sotto la luce dei riflettori bensì quella composta da persone che sono estremamente preziose per il raggiungimento degli obiettivi sui quali lavorano quotidianamente. All’interno di un’organizzazione ci sono tante figure, dalle più semplici a quelle che hanno maggiori responsabilità, ma l’importante è costruire una mentalità vincente. E mentalità vincente non significa solo raggiungere un obiettivo vincente ma saper dare il proprio massimo in qualsiasi cosa uno faccia. Questo è il concetto di squadra, di team, il concetto dello stare insieme avendo sia degli obiettivi sia sensi di responsabilità e coscienza».

TECNOLOGIA – Marotta parla dell’utilizzo della tecnologia nello sport: «Lo sport si adegua a quello che sono i fenomeni innovativi della società. Siamo nell’era della globalizzazione, della digitalizzazione e ora addirittura dell’intelligenza artificiale. Queste innovazioni hanno impattato anche sul mondo del calcio, che sta diventando sempre più scientifico e la ricerca di dati e di informazioni capaci di migliorare le performance di squadra e di ogni singolo giocatore è ormai fondamentale. È questo il calcio 2.0 in cui la tecnologia è diventata imprescindibile per perfezionare le prestazioni sportive. Tra le novità tecnologiche non possiamo che nominare l’utilizzo di sistemi GPS che permettono di misurare con elevata precisione diversi parametri relativi agli atleti in allenamento o durante la partita».

FUTURO – Marotta parla delle aspirazioni future: «Ad oggi sono una persona felice di quello che ha fatto fino a questo momento. Sono però eternamente bambino, quindi mi pongo sempre dei sogni nuovi. Tra i sogni nel cassetto mi piacerebbe rendermi più disponibile nel territorio in cui ho messo le radici e dove sono cresciuto, per poter mettere la mia esperienza a disposizione del territorio e della comunità»