Marotta: «Dybala? Ne parleremo a tempo debito. Inzaghi un leader»

Marotta prima di Liverpool-Inter, valevole per il ritorno dell’ottavo di finale di UEFA Champions League 2021-2022, su Mediaset Infinity ha parlato del possibile interesse per Paulo Dybala e della lotta scudetto in campionato.

SUL MERCATO – Marotta prima di Liverpool-Inter, su Mediaset Infinity ha parlato così del possibile interesse per Dybala: «In questo momento c’è un finale di stagione che ci trova impegnati su tutti i fronti. Tutti siamo concentrati su queste competizioni, a tempo debito ci concentreremo sul calciomercato».

IL CAMPIONATO – Marotta parla della lotta scudetto in campionato ed elogia il lavoro di Inzaghi: «Pioli ha detto che siamo sempre noi i favoriti? La seconda stella è sicuramente un obiettivo, anche se obiettivo ambizioso. Però è favorito anche il Milan: lo era e lo è anche oggi. È arrivato all’Inter in punta di piedi, ha ereditato la vittoria di uno scudetto e non era facile. Oggi a tutti gli effetti è leader di questa squadra, siamo in tre competizioni, abbiamo vinto una Supercoppa: siamo davvero molto contenti e lui è molto felice di essere con noi».