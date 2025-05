Marotta: «Due finali in tre anni, ora il record richiede vittoria!»

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, non molla un centimetro e su Dazn alimenta le speranze dei tifosi nerazzurri.

SPERANZA – Giuseppe Marotta ci crede fino in fondo in questa stagione: «Intanto ci giochiamo oggi una partita difficile che ci può aprire una porta bella e serena, lo scudetto. Vogliamo essere protagonisti, i giocatori sono maturati a tal punto vivendo esperienze come Istanbul. C’è tensione, non solo l’aspetto fisico ma anche quello mentale. Queste gare sono propedeutiche alla finale di Champions League a fine maggio. Lo slogan è che noi ci siamo in questo momento e ci siamo per merito. Tutto dipende da noi, dalla nostra forza. Sta a noi decidere il nostro destino. Sicuramente quella ciliegina che ci manca in Europa, io la vorrei avere. Siamo cresciuti, passati da esperienze sfortunate come Istanbul e questo è straordinario. Casualmente in 3 anni abbiamo fatto 2 finali, è irripetibile. Il record va sugellato con una vittoria»