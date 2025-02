Marotta: «Due derby persi? Tutto scivolato, abbiamo vinto quelli prima!»

L’attesissimo derby di Milano sta per iniziare. Prima del fischio d’inizio di Milan-Inter Giuseppe Marotta risponde alla domande dei giornalisti di Dazn.

NON SOTTOVALUTARE – Giuseppe Marotta inquadra il momento della propria squadra prima di Milan-Inter: «L’Inter arriva sapendo che il derby è una partita a sé. Al di lù dei sedici punti che oggi dividano le due squadre, penso che dal primo minuto stasera avranno la stessa determinazione e voglia. Credo che l’aspetto mentale in questa partita sia molto importante e noi ne siamo consapevoli. Sappiamo che sarà una partita difficile e dura e la affronteremo nel modo giusto».

Marotta nel pre-gara di Milan-Inter

I PRECEDENTI – Giuseppe Marotta continua: «Le due precedenti sconfitte nel derby? Già tutto scivolato perché a parte le ultime due, abbiamo vinto quelle prima. Se solo immaginiamo quello vinto ad aprile dell’anno scorso, che ha un sapore particolare che ti deve caricare da solo. È evidente che ci sia una voglia di rivalsa, questo sì. Ci deve essere la giusta attenzione e motivazione. Non dobbiamo sottovalutare un avversario che in teoria è a sedici punti da noi. C’è determinazione e grande voglia di vincere».

IL MERCATO E I RIENTRI – Giuseppe Marotta termina: «Siamo stati attenti a cogliere le opportunità che ci servivano, considerando i prestiti di Palcios e Buchanan. L a nostra speranza è che possano trovare più spazio da qui a giugno e così abbiamo la possibilità di fargli fare esperienza. Pavard è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Zalewski è un’alternativa in difesa di tutto rispetto. Vorrei sottolineare anche un’altra cosa importante, ovvero il ritorno di Calhanoglu. Sarà un ritorno condizionato dal fatto che non gioca da sei turni, però la sua presenza secondo me si farà sentire in positivo».