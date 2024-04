Marotta: «Derby così inaspettato, emozione! Inter società modello»

Marotta è stato intercettato a San Siro dove tra pochissimo andrà in scena l’attesissima stracittadina della trentatreesima giornata di Serie A, Milan-Inter, primo match-point scudetto per i nerazzurri. Ecco quanto detto a DAZN prima del fischio d’inizio

EMOZIONI – Giuseppe Marotta ha parlato così a pochi minuti dall’inizio di Milan-Inter: «Noi abbiamo un obiettivo che è lo scudetto, quindi tutti siamo concentrati su questo. Poi se dovesse venire stasera sarebbe la ciliegina sulla torta, ma non siamo ossessionati da questo bensì determinati a fare una grande prestazione e sono certo che così faremo certamente risultato. Un’esperienza del genere non mi è mai capitata, quindi è qualcosa che ti emoziona. Inzaghi era nel mirino non solo nostro, era un giovane emergente e lo aveva dimostrato con i fatti di essere un allenatore in crescita. Siamo stati decisissimi, è stata una nottata importante anche perché Lotito si è arrabbiato, ma è giusto che un allenatore possa scegliere di cambiare. Poi abbiamo chiarito con Lotito. Siamo felicissimi di averlo qui, ha dimostrato di essere un allenatore vincente».

LEGAME – Marotta parla del grande legame tra l’Inter e il suo pubblico: «Il pubblico interista è sempre stato protagonista nella sua storia, anche nel passato e anche questa nuova generazione di tifosi ha dimostrato una grande carica e una grande fede. Valori che hanno una forza incredibile soprattutto quando riesci a trasmetterli agli altri, alla squadra e alla società. Il calcio è fatto di cicli, questo è iniziato da poco e abbiamo ancora voglia di ottenere risultati importanti e mi riferisco a tutto quello che verrà. L’Inter è tornata su un palcoscenico consono al suo palmares e alla sua storia».

PERCORSO – Marotta non nasconde la grande emozione per tutti gli anni vissuti in nerazzurro: «Questi sei anni di interismo? Innanzitutto non immaginavo un percorso così bello, di grandi emozioni e vittorie. Questa è una pagina particolare, inaspettata e sono molto orgoglioso. Ho trovato un habitat bello e fatto di grande professionalità con Conte, ma anche Spalletti e ora Inzaghi. Allenatori bravi e una società che supporta sempre il lavoro dell’allenatore: abbiamo creato un modello importante e quando si crea un modello così la squadra non può che trovarne giovamento».