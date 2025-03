Marotta: «Critiche esasperate quando Inter non vince! Stasera esame»

Marotta è intervenuto prima dell’inizio di Atalanta-Inter, posticipo serale valevole per la ventinovesima giornata di Serie A nonché vero e proprio scontro scudetto. Ecco quanto dichiarato nel pre-partita di DAZN dal presidente interista

CRITICHE ASPRE – Giuseppe Marotta ha parlato così prima di Atalanta-Inter: «Si parla troppo poco dell’impresa dell’Inter? Sì, soprattutto direi che quando non arriva un risultato positivo le critiche sono esasperate, bisognerebbe trovare una via di mezzo. Però siamo dei professionisti e dobbiamo imparare a gestire le critiche e trasformarle in motivazioni. Rappresentiamo una società blasonata che ha obiettivi importanti. Ripetersi l’anno dopo è sempre più complicato che vincere lo scudetto, paradossalmente in base alla mia esperienza è così».

ESAME IMPORTANTE – Marotta parla anche del tema scontri diretti, non senza fare i complimenti all’Atalanta: «Il fatto di non aver vinto gli scontri diretti è un dato statistico ma ciò che conta anche stasera è l’approccio alla gara che può fare la differenza ai fini del campionato. Stasera è un esame da superare perché giochiamo contro una squadra molto forte che merita la posizione che ha e che ha tutte le chance di vincere lo scudetto. Così come il Napoli. Devo dire che il posizionamento dell’Atalanta non è causale, è la logica conseguenza di un modello vincente e lo è negli anni. Verona e Cagliari, esempi di modelli positivi, non si sono ripetuti. L’Atalanta invece continua a farlo in Italia ma anche all’estero. Questo significa che il modello è vincente perché fatto di competenza e passione, che poi ha la risposta del pubblico».