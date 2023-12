Marotta: «Coppa Italia un episodio! Cuadrado out? Serve sostituto»

Inter in campo fra poco per il match contro il Lecce. L’AD Marotta, nel pre-partita di Sky Sport, ha parlato così

MERCATO – Queste le parole di Marotta: «La serata di Coppa Italia è un episodio, delusione un’amarezza. Per noi conta fare punti ma maggiormente fare prestazioni positive, è l’obiettivo principale. E normale che il problema che abbiamo noi, ma anche le altre squadre, sono gli infortuni. Calendario compresso, le difficoltà sono gestionali. Rinnovi Dimarco, Mkhitaryan? Siamo orgogliosi nel dire che tanti vogliono prolungare la permanenza così, è motivo di soddisfazione. Non avremo grandi problemi e non abbiamo, arriveremo a chiudere i prolungamenti senza ansia e con calma. Sostituto Cuadrado? Ausilio e Baccin stanno verificando il mercato. Un ruolo che vogliamo puntellare. Assenza Lautaro Martinez? Devo dire che Lautaro merita complimenti da parte di tutti, lo stimo come calciatore e come uomo. Merita di essere citato come uno dei migliori d’Europa, come grande capitano e per le qualità che ha. Ma l’Inter non dipende da un solo giocatore, è fatta da campioni. Quando giochiamo contro il Lecce, o altre squadre, dobbiamo centrare la vittoria. Dove manca Lautaro Martinez deve esserci motivazione più forte. Mercato? L’assenza di Cuadrado ci porta a cercare un sostituto. E normale come club di questa levatura non lasciare nulla di intentato. Stiamo monitorando le situazioni, sono ottimista e sono convinto che troveremo la soluzione giusta. Non voglio illudere nessuno, non possiamo fare investimenti importanti».