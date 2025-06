Marotta spiega: «Chivu mai un ripiego! Fabregas? Mancata disponibilità»

Giuseppe Marotta si è espresso sulla decisione dell’Inter di affidare la guida tecnica del Club a Cristian Chivu. Di seguito le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Giuseppe Marotta si è così pronunciato a Sky Sport sulla scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu: «Lo sport è caratterizzato dall’imprevedibilità, che riguarda sia il campo sia le altre decisioni. Nella giornata di martedì, il tecnico ha deciso di non proseguire la sua avventura con noi. L’Inter ha provato a fargli cambiare idea, dopo aver constatato la sua volontà ne ha preso atto e ha deciso di puntare su un nuovo ciclo. Ho sentito parlare di ‘confusione’ quando, invece, la nostra scelta è stata ben precisa. Le nostre linee guida, concordate con la proprietà, prevedevano di puntare su un profilo ben preciso. Abbiamo sondato la disponibilità di Fabregas, che non ci è stata data, e poi ci siamo rivolti a Chivu, che non era una seconda scelta. Mi auspico che nel giro di un giorno o due si riesca ad arrivare a un’ufficialità».