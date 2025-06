IN – Marotta giustifica: «Confusione? No, solo impreparati dopo scelta Inzaghi!»

LA SPIEGAZIONE – Marotta ha poi proseguito: «La debacle di 7 giorni fa parte del calcio, ma arrivare secondi nella competizione calcistica più importante al mondo è qualcosa di straordinario. Esserci arrivati per due volte in tre anni lo è ancora di più. Vero, c’è delusione ma fa parte del gioco. Lunedì ci raduneremo per il Mondiale per club e anche questo è motivo di orgoglio. Poi leggo i giornali che parlano di confusione da parte nostra, mentre ci siamo invece limitati a incassare questa decisione che ci ha trovati parzialmente impreparati. I giornali davano i nomi più disparati ma la prima cosa da fare quando si cambia un allenatore è identificarne il profilo, trovando un’intesa tra dirigenza e management. Il profilo adatto era quello di un allenatore giovane che sposasse la linea della proprietà».

SULLA SCELTA – Marotta ha così concluso: Il profilo adatto era un tecnico giovane che sposasse la filosofia della società e mettesse in atto una valorizzazione del patrimonio giovanile, senza però limitare la nostra ambizione. Partiremo sempre sempre con l’obbligo di provare a vincere: per questo servono qualità che abbiamo ritenuto di trovare in Chivu. Ci sono piccole cose burocratiche da sistemare col Parma. È una prova non di confusione ma di coraggio, cose da leader. L’importante è che ci siano una proprietà forte e un programma ben definito.