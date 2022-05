Marotta: «Complimenti a noi e ai tifosi. Dybala? Mercato all’altezza dell’Inter!»

Marotta dopo Inter-Sampdoria terminata sul punteggio di 3-0 per l’ultima a San Siro, come Simone Inzaghi (vedi dichiarazioni) anche l’Amministratore Delegato nerazzurro si è complimentato prima con il Milan, poi soprattutto con la nostra squadra per la stagione disputata. Di seguito le sue parole su DAZN.

I COMPLIMENTI – Beppe Marotta dopo Inter-Sampdoria 3-0, su DAZN ha parlato così: «Prima di tutto complimenti al Milan. Complimenti anche all’Inter, dalla proprietà, il presidente che è stato sempre vicino, al management e al pubblico. Numeri straordinari, a dimostrazione del valore della storia di questa società. Posso dire con grande orgoglio che nel triennio siamo stati i migliori per punti conquistati. Siamo certi di tornare a regalare nuove gioie ai nostri tifosi. Ringraziamo il gruppo di giocatori che si è dimostrato di altissimo livello qualitativo e professionale. Allenatore veramente giovane e positivo (Inzaghi, ndr), di cui siamo veramente orgogliosi. Ha vinto la squadra che ha meritato di più? Quando si arriva primi si merita sempre. Il prossimo futuro deve andare avanti nel rispetto della sostenibilità dell’azienda e della competitività. La proprietà è sempre vicina, sono certo che con questa premessa e con questo pubblico così vicino faremo grandi cose».

IL MERCATO – Marotta ha concluso parlando del mercato e dell’interesse per l’attaccante argentino: «Dybala? Come ha detto Inzaghi faremo un vertice insieme, che poi è un rituale per tutti i club. Non rivoluzioneremo la squadra. Metteremo a fuoco la stagione evidenziando le poche lacune viste e sfruttando le possibilità. Ci sono dei giocatori svincolati che rappresentano una possibilità e come area sportiva valuteremo quello che sarà il da fare. Il mercato è complicato ma noi siamo ambiziosi, i dirigenti devono avere un senso di coscienza e responsabilità. Sono certo di poter dare sostenibilità e mettere a disposizione una squadra competitiva, con l’obiettivo di soddisfare anche le richieste dell’allenatore. Faremo un mercato all’altezza del club».