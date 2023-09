Marotta: «Ci vogliamo migliorare. Inzaghi valuta meglio di tutti»

Manca poco all’inizio di Real Sociedad-Inter, Giuseppe Marotta ha aperto così al primo match di Champions League su Prime Video.

ASPETTATIVE – Marotta apre: «Magari ci aspettiamo ciò che è successo l’anno scorso migliorandoci. Siamo contenti di essere qui, lo richiede il blasone del nostro club, e dobbiamo onorarla fino alla fine. Un modello nato alcuni anni fa quando nessuno aveva giocato in Champions o raggiunto livelli importanti. Ora ci sono tanti valori come senso di appartenenza che danno fiducia per il percorso. Nella squadra ci sono titolari e co-titolari, praticamente dico che l’allenatore è a contatto tutti i giorni con loro e deve gestire i diversi impegni. Chiaro che lui valuta meglio di tutti lo stato di salute, avvicendamento naturale. Pavard è un campione del Mondo, è una sicurezza. Può dare esperienza anche non giocando. Il fatto che sia stato in panchina sabato scorso ti dà carica che serve. Sia chi gioca che non gioca rappresenta un gruppo vincente»