Marotta: «Prendere Chivu è stato atto di coraggio! Leoni sul taccuino dell’Inter»

Giuseppe Marotta si è espresso nel pre-partita di Inter-Fluminense, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Di seguito le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Giuseppe Marotta si è così pronunciato a Sport Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Fluminense: «Noi teniamo molto a proseguire quest’esperienza molto bella e, soprattutto, a difendere la storia di questo Club. Quella di Chivu è stata una scelta molto ponderata, siamo stati coraggiosi… una scelta migliore non potevamo farla. Bonny? Non nascondo che siamo ai dettagli. Spero si possa concludere nella giornata americana di oggi, che il calciatore possa dunque espletare subito le visite mediche. Venire negli Stati Uniti? Sono valutazioni che faremo con l’allenatore, ma non credo. Leoni? Sicuramente un profilo interessantissimo nello scenario calcistico italiano e per il futuro della Nazionale italiana. Poi ha ancora un percorso di vita professionale davanti. Non nascondo che sia nel taccuino dell’Inter e di altre squadre importanti. Al momento non ci sono negoziazioni in corso».