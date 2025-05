Marotta: «Champions League il coronamento! Inzaghi-Inter? Simbiosi»

Giuseppe Marotta ha presentato la finale di Champions League tra PSG e Inter, sottolineando le sue emozioni e quelle della squadra per il match. Poi un commento sul rinnovo di Simone Inzaghi.

IL COMMENTO – Giuseppe Marotta si è così espresso a Sky Sport in vista di PSG–Inter: «C’è grande orgoglio di rappresentare l’Italia calcistica, per la seconda volta in tre anni, con un gruppo di giocatori e un allenatore che meritano un ruolo di attori principali. Siamo consapevoli che l’esperienza di Istanbul ci è servita, che questi ulteriori due anni in Europa ci hanno arricchito dal punto di vista delle motivazioni. Sono dunque ottimista sul fatto che faremo una buona partita. Mia quarta finale? Sì, e la seconda con l’Inter. Sarebbe un onore poter coronare questa fase finale della mia carriera con una vittoria di grande prestigio».

Marotta sulla stagione dell’Inter e il futuro di Simone Inzaghi

IL RAGIONAMENTO – Marotta ha poi proseguito: «Scudetto? Pur sottolineando i meriti del Napoli, ha inciso anche dal punto di vista psicofisico il fatto di aver giocato 19 partite in più. Non mi sento di avere degli alibi o di recriminare, quanto piuttosto di ringraziare questi splendidi ragazzi e l’allenatore. Credo anche di interpretare la volontà di tutti i tifosi nerazzurri, perché l’Inter ci ha regalato delle serate epiche come quella contro il Barcellona».

LA CONVINZIONE – Marotta ha così concluso: «Rinnovo? Oggi siamo tutti concentrati su un appuntamento storico e importante per società e singoli. Poi ci siederemo al tavolo, partendo dalla consapevolezza di trovarci bene insieme. C’è un’ottima simbiosi, per cui speriamo di proseguire insieme».