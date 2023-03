Marotta: «Celebriamo passaggio del turno! Avversario quarti? Due aspetti»

Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di di Porto-Inter. Il dirigente nerazzurro ha parlato degli obiettivi della squadra e della questione tifosi nerazzurri al Do Dragao

TIFOSI – Marotta parla a proposito del passaggio del turno e si esprime sulla questione dei tifosi interisti a cui è stato impedito l’accesso al “Do Dragao”: «Celebriamo questo passaggio del turno che mancava da 12 anni. Questo passaggio va ascritto al nostro allenatore, ai calciatori ed ai tifosi. Permettetemi di rivolgere un pensiero ad un migliaio di tifosi che sono rimasti fuori dopo aver pagato regolarmente il biglietto. Questo è un atto imprevisto che ci porterà ad avere un confronto con l’UEFA per ricostruire i fatti. Ho visto famiglie con bambini piccoli arrivare dall’Italia. E una pagina nefasta che si inserisce in un contesto piacevole come la gara di questa sera. Faremo un esposto per capire cosa è successo. Un confronto lo avevamo fatto stamani con le forze dell’ordine locali, ci avevano assicurato l’ingresso di questi tifosi in altri settori. Non mi pare che ci fossero degli allarmi tali da impedire il loro ingresso. L’UEFA non è colpevole, però dobbiamo evitare che si verifichino queste situazioni».

CONTINUITA’ – Marotta parla dell’eventuale rammarico per i punti persi in Serie A: «Sicuramente l’aspetto della discontinuità ci ha condizionato. Però sono situazioni che il Mister ha curato in modo perfetto, nel contesto della stagione siamo contenti perché stiamo competendo per tre obiettivi. Questo ci lusinga, premia il lavoro fatto dalla società, dal mister che è stato criticato nell’ultimo periodo, dalla squadra. Se dobbiamo banalizzare, quello della discontinuità è un problema che ha esato. L’obiettivo è arrivare fra le prime quattro, dobbiamo dare atto al Napoli che sta facendo un percorso che non si vedeva da tempo».

AVVERSARIO – Marotta parla del possibile avversario dei quarti di finale: «Ci sono tanti. Da una parte c’è la voglia di avere a che fare con un avversario di grande prestigio, dall’altra c’è la voglia di avere un avversario alla nostra portata e passare il turno. Ci affidiamo al sorteggio. Ma le squadre sono tutte meritevoli di essere rispettate, ma ci sono degli squadroni che sono veramente forti. La Champions League è un torneo, quindi devi anche capitare nella serata giusta e nel clima giusto. Ci sono tante componenti»