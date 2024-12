Marotta distrugge Cardinale: «’Inopportuno’! Inter unica con due stelle!»

Giuseppe Marotta si è espresso nel pre-partita di Inter-Como, sfida che si svolgerà stasera 23 dicembre a San Siro alle ore 20:45. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Giuseppe Marotta ha così parlato a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Como: «Non immaginavo questa situazione in vetta, ma ciò è il bello del nostro campionato. Rispetto agli altri, il nostro inizia a diventare più competitivo. Siamo però in una fase interlocutoria, più avanti la situazione si delineerà in modo più netto. Per quanto riguarda le parole di Cardinale, non avrei voluto parlarne, ma è doveroso rispondere alla domanda. Sono dichiarazioni fuori luogo, inopportune, irrispettose. Ha fatto confusione, perché è vero che il nostro azionista di maggioranza ha attraversato momenti di difficoltà, ma è stato subito affiancato da Oaktree. Insieme abbiamo tracciato delle linee guida che ora rispettiamo. Noi siamo in linea con tutti i parametri internazionali, tanto che siamo passati da una perdita di 246 milioni a 46 milioni. Abbiamo anche conseguito la vittoria dello scudetto, della Supercoppa Italiana e la seconda stella, essendo l’unica squadra di Milano ad averla».

Marotta sul mercato dell’Inter e su Inzaghi

IL CALCIOMERCATO – Così Marotta sul mercato invernale dell’Inter: «A gennaio credo che non interverremo per due motivi. Primo perché abbiamo una rosa che è competitiva e risponde ai nostri obiettivi. Secondo perché spesso tale mercato non dà soluzioni adeguate. Credo che non faremo nulla, dato che la nostra è una rosa già competitiva».

SULL’ALLENATORE – Così Marotta su Inzaghi e sugli obiettivi stagionali: «I risultati di Inzaghi parlano da soli. Lui si è inserito benissimo nel club, ha un rapporto bellissimo con la proprietà. Si tratta di un professionista, per cui spero che il matrimonio possa proseguire ancora a lungo. Il trofeo più vicino è quello della Supercoppa, che vorremmo vincere per il quarto anno consecutivo. L’Inter partecipa a diverse competizioni e ha sempre l’obbligo di arrivare in alto. Bisogna essere competitivi e vincere più partite possibili. Se non ci riusciremo, valuteremo le eventuali critiche da farci».