Marotta: «Calhanoglu? Non vuole lasciare l’Inter! Credo in Chivu»

Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, interviene prima della sfida contro l’Urawa Reds al Mondiale per Club. Tra i temi anche le voci di mercato su Calhanoglu, che lo vedono vicino al Galatasaray.

DA VINCERE – Giuseppe Marotta, intervistato da DAZN prima di Inter-Urawa Reds Diamonds, dichiara: «È una partita da vincere dopo il mezzo passo falso nella prima. Dobbiamo ottenere i tre punti per proseguire in questo torneo importante. Lo sappiamo, ne siamo consapevoli e lo sono anche i calciatori e l’allenatore».

Le parole di Marotta prima di Inter-Urawa Reds

SPERIMENTAZIONI – Marotta continua: «Io credo che un allenatore moderno come Chivu si debba adattare alle caratteristiche dei giocatori, sviluppando poi un assetto tattico e lui lo sta facendo. Tra l’altro, sta sperimentando anche alcuni giocatori che sono con noi da poco, come Esposito e Luis Henrique. Io credo molto nella duttilità dei giocatori e nella mentalità molto aperta dell’allenatore».

MERCATO – Marotta poi prosegue: «Il Galatasaray su Calhanoglu? Noi siamo costantemente in contatto con lui, essendo insieme. Non registro assolutamente un malessere da parte sua, neanche una scontentezza nel rimanere qua. Purtroppo adesso è infortunato e lavora a parte, ma in questi giorni ha sempre dimostrato anche dal punto di vista professionale grande rispetto e professionalità. Quindi non abbiamo nulla da rimproverare. II rumors che girano sono tipici del calciomercato e sono un po’ ingranditi dal fatto che c’è questa competizione ufficiali attorno alla quale ruotano alcune considerazione anche capziose. Calhanoglu fa assolutamente parte del progetto, salvo che un giocatore venga a manifestare alla società la volontà di andar via. Però fino a questo momento questo non si è verificato».