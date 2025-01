Marotta: «Buchanan via dall’Inter per crescere. Sostituto? Un giovane!»

San Siro accoglie il Monaco per l’ultima sfida della prima fase di Champions League. Intercettato da Prime Video Giuseppe Marotta esprime le proprie sensazioni sulla gara che dovrà affrontare l’Inter.

PRIORITÀ – Giuseppe Marotta dichiara prima di Inter-Monaco: «Diamo priorità al risultato sportivo che per noi è fondamentale per darci sicurezza e per evitare di farci fare due turni supplementari. Poi chiaramente l’aspetto economico per noi è importante, però è una conseguenza. Noi oggi siamo concentrati su quello che è il nostro cammino, che per adesso ci ha dato risultati. Vediamo lo striscione a un chilometro, siamo nel gruppo di testa e dobbiamo arrivare tra i primi». Poi Marotta passa a parlare di mercato, argomento caldissimo degli ultimi giorni.

Marotta nel pre-partita di Inter-Monaco

MERCATO – Giuseppe Marotta termina: «Le scelte di Inzaghi? Oggi l’allenatore ha preparato questa partita, da domani penserà al derby. Comunque bravo lui perché sta gestendo al meglio questi intensi impegni continui che ci sono. Bravi anche i giocatori, che rispondo a pieno alle sollecitazioni dell’allenatore. Buchanan via, cosa dobbiamo aspettarci? Biraghi o Zalewsky? Intanto Buchanan è qui con noi. domani vedremo. L’eventuale ottica Villarreal è semplicemente per dargli la possibilità di giocare con più continuità perché la concorrenza è più forte all’Inter. Lo faremo dal punto di vista della crescita tecnica. Poi vediamo in entrata di sostituirlo adeguatamente, ma sempre con un profilo più giovane. Quanto in palio per gli ottavi di Champions League? La qualificazione è tra i 20 e i 25 milioni di euro».