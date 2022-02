Marotta: «Brozovic? Firma sicuro, i tempi! L’Inter vuole tenere Handanovic»

Seconda parte dell’intervista di Marotta ad Andrea Paventi per Sky Sport. Dopo le parole sul momento (vedi articolo) l’AD Sport si sofferma sul rinnovo di Brozovic con l’Inter e non solo, anche Handanovic.



SI CONFERMA! – Oggi si è parlato di rinnovo imminente per Marcelo Brozovic (vedi articolo). Giuseppe Marotta conferma come sia molto vicino: «Abbiamo la grande consapevolezza che le due realtà, società e giocatore, vogliono continuare insieme. Questo è il dato di fatto di oggi, quindi questo significa in sostanza che nel giro di pochi giorni o una settimana arriveremo sicuramente, con certezza, alla firma che sancirà il rinnovo con lui».

GLI ALTRI – Marotta non dimentica però chi, come Brozovic, è in scadenza di contratto: «Qualche errore per Samir Handanovic? Noi abbiamo la fortuna di avere a che fare con professionisti che sono in scadenza ma che sono da ammirare per quello che dimostrano tutti i giorni. Mi riferisco a Handanovic, ma anche a Ivan Perisic, Andrea Ranocchia e altri. Posso sottolineare la forza di questo gruppo: con Perisic e Handanovic vogliamo dialogare velocemente perché meritano la conferma. Non c’è fretta di sederci a trattare con loro, ma hanno dimostrato di indossare meritatamente questa maglia. Vogliamo continuare, sono due identità di grande valore».

MERCATO FUTURO – Marotta commenta la prestazione di ieri di Davide Frattesi, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca in Inter-Sassuolo: «Gli occhi sui loro gioielli? Il Sassuolo è proprio l’espressione e il modello tipico di un calcio fatto di spensieratezza e gioventù. In questo si trovano dei campioncini, i nomi che hai fatto sono quelli. È una squadra spensierata: ha vinto con la Juventus, il Milan e noi. Questi ragazzi si sono valorizzati al massimo e su di loro c’è l’attenzione di squadre particolari. Questo mi fa piacere per la sua società e il suo Amministratore Delegato Giovanni Carnevali».