Marotta: “Barella per Eriksen? Scelta incontestabile Conte. A gennaio…”

Giuseppe Marotta Inter

Marotta, Amministratore delegato nerazzurro, prima di Inter-Shakhtar Donetsk, gara da dentro o fuori per i nerazzurri allenati da Antonio Conte, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato del percorso di crescita della squadra e della scelta del tecnico di puntare questa sera su Barella e non su Eriksen.

CRESCITA – Marotta prima di Inter-Shakhtar Donetsk su Sky ha parlato del percorso di crescita della squadra e dell’importanza della partita: «Credo che il risultato per noi oggi sarà unico ed è quello della vittoria. Poi la speranza è che altrove si presenti qualcosa di positivo per noi. Aspettative sulla squadra? Il nostro obiettivo è quello di crescere e lo stiamo facendo. Essere qui a giocarci una qualificazione all’ultima giornata è qualcosa di importante. Il nostro cammino di crescita passa anche da questa sera. Questo ciclo è arrivato con l’arrivo di nuovi giocatori, con la presidenza nuova e tutte situazioni che portano ad avere un percorso diverso rispetto altre squadre già collaudate. La scorsa stagione si è conclusa con risultati eccellenti. Quest’anno in campionato siamo competitivi e attualmente stiamo giocando in Champions League».

BARELLA IN ERIKSEN OUT – Marotta continua dicendo la sua riguardo la scelta di Conte di puntare su Nicolò Barella titolare e non su Christian Eriksen: «Barella andrà in campo con le condizioni migliori per dare quello richiesto dall’allenatore. Ci sono giocatori che risultano importante a inizio partita e chi nel corso della partita. L’allenatore ritiene di impiegarli nell’interesse del club. Eriksen è un professionista esemplare ma le decisioni che assume Conte sono assolutamente incontestabili. Mercato? A gennaio non è facile trovare giocatori che possono fare al caso nostro, la seconda è che tutti i club sono in difficoltà quindi immaginare di fare delle operazioni importante rimane impossibile. Dobbiamo essere bravi nel cogliere le opportunità che si presentano».