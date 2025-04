Marotta ambizioso: «Inter vuole vincere il Mondiale per Club. Orgoglio!»

Giuseppe Marotta ha parlato di vari temi legati alla sua Inter, tra cui il Mondiale per Club. Il Presidente nerazzurro ha indicato le ambizioni con cui la sua società si presenta alla manifestazione.

IL COMMENTO – Giuseppe Marotta si è così pronunciato alle frequenze di TMW in occasione dell’evento Trophy Tour Club, organizzato allo Stadio San Siro in vista del prossimo Mondiale per Club: «Si tratta di un evento straordinario, unico, fortemente voluto dalla FIFA per presentarci e farci toccare questo trofeo. La Coppa del Mondo per Club rappresenta il torneo calcistico e sportivo più importante al mondo. È la prima edizione a 32 squadre, qualcosa di unico, noi abbiamo il piacere di conoscere la coppa per la prima volta in maniera immediata e diretta».

Marotta sul significato del Mondiale per Club per l’Inter

LA CONVINZIONE – Marotta ha così proseguito: «Intanto è motivo di grandissimo orgoglio, per lo sforzo e il lavoro che tutta la società, sia chi va in campo sia chi resta fuori, ha fatto. Da un lato siamo soddisfatti, dall’altro nutriamo forti motivazioni per disimpegnarci nel modo migliore. Dovremo vivere questa competizione con grande orgoglio, sapendo che essa rappresenta l’apice del calcio mondiale. Abbiamo la volontà di vincere: nell’ultimo periodo abbiamo dimostrato di poter vincere in Italia, non per caso ma perché ce lo siamo meritato. Abbiamo l’impegno di dare il massimo, nell’auspicio di arrivare il più lontano possibile. L’orgoglio è quello di esserci, ciò costituisce qualcosa di straordinario».