Marotta: «Affranto per la scomparsa di Raiola! Un grande professionista»

Marotta su DAZN ha voluto ricordare Mino Raiola dopo la sua scomparsa all’età di 54 anni. L’Amministratore Delegato dell’Inter ha raccontato il rapporto che aveva con il noto procuratore.

IL RICORDO – Marotta si unisce ancora al cordoglio per la scomparsa di Mino Raiola: «Sono affranto dalla notizia di Raiola, persona a tratti anche scomoda per il suo modo duro di dire le cose ma tutto quello che diceva lo faceva per il bene del movimento e la crescita del calcio. Ma sapeva fare molto bene il suo lavoro. Abbiamo litigato parecchie volte, però erano tutti litigi dialettici e fa parte del gioco, ma dimostra come ognuno crede ciecamente nel proprio lavoro e dei giocatori che rappresentava».