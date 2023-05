Marotta: «In 10 giorni ci giochiamo tanto. Inzaghi? Professionalità!»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Roma-Inter. L’AD nerazzurro ha spiegato il momento della squadra facendo un bilancio sulla squadra di Inzaghi

RITROVATA − Marotta sul momento dell’Inter: «La squadra sta bene a conforto dei risultati. Fare risultati significa aumentare autostima e consapevolezza. Roma incerottata ma è sempre la Roma. Serve massima concentrazione per affrontarla al meglio. Finale adrenalinico! Sicuramente in 10 giorni ci giochiamo tantissimo: il 10, il 16 e il 24. Tre gare di coppa fondamentali. Oggi esame da superare in campionato, dobbiamo essere bravi, essere l’Inter. Devo fare i complimenti a Inzaghi perché sta facendo le cose nel migliore dei modi. Il fatto di aver passato il turno e superato il Benfica, castiga italiane, sicuramente è stato un momento in cui la squadra si è ricompattata. Poi il fatto di aver superato meritatamente la Juventus e le vittorie ritrovate in campionato hanno dato autostima e consapevolezza. L’Inter deve dare il massimo perché i valori ci sono.

BILANCIO − Marotta protegge il tecnico: «Inzaghi? Gli allenatori sono sempre sotto esame, ma quando società e dirigenti valutano devono tenere conto la professionalità anche del tecnico e non solo i risultati. I rumors di un avvicendamento non ci hanno toccato più di tanto. Il lavoro di Inzaghi è ben accettato da tutti. Leao infortunio? Non so nemmeno quale sia l’entità del problema, ma non è solo un giocatore che possa determinare le sorti di una squadra. Se dovesse mancare Pioli lo sostituirà degnamente».