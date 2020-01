Mario Rui: “Napoli-Inter difficile, vogliamo i tre punti. Ai tifosi dico…”

Il terzino Mario Rui ha parlato a “Radio Kiss Kiss Napoli” a tre giorni dal big match Napoli-Inter, dichiarando tutta la voglia della squadra partenopea di vincere e di risalire la classifica il più possibile.

VOGLIA DI VINCERE – Si scalda l’attesa di Napoli-Inter, sfida in programma al San Paolo lunedì 6 gennaio. Mario Rui, terzino della squadra partenopea, ha parlato della partita in questi termini: «A livello di morale stiamo bene, questa settimana ci è servita per staccare. Vogliamo arrivare a lunedì al 100% per portare a casa i tre punti, l’Inter è una squadra molto forte e sarà una partita difficilissima. Ci sta soffrire, ma saremo pronti. Con Gattuso sto imparando la grinta e la determinazione, mentre con Ancelotti sono cresciuto in termini di responsabilità. Ogni allenatore ha il suo modo di giocare, con il nuovo tecnico per esempio noi terzini non saliamo contemporaneamente».

OBIETTIVI STAGIONALI – Inevitabile poi parlare della situazione di classifica da migliorare per il Napoli. Mario Rui ha gli obiettivi ben chiari: «L’obiettivo in classifica ora è quello di risalire il più possibile. Non abbiamo fatto benissimo negli ultimi tempi, ma non ci meritiamo questa classifica. Dobbiamo migliorare e ai tifosi garantisco il nostro impegno, perché vogliamo cambiare la situazione. Chiedo a tutti di dimenticare l’ultimo periodo e di sostenerci per fare meglio nella seconda parte di stagione».

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli