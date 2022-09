Marino: «Udinese stupefacente! Ma non montiamoci la testa. Sottil…»

Pierpaolo Marino ha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Udinese-Inter. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

FIDUCIA – Queste le parole di Marino: «Udinese? Stupefacente. Noi dobbiamo vivere partita dopo partita, sarebbe sciocco montarsi la testa su un inizio di stagione. Questo deve servirci a darci autostima e progredire. La squadra ha margini di miglioramento, come tutte. Viviamo alla giornata ma con un allenatore che sa quello che vuole ottenere, ed una squadra con un ambiente compatto e coeso. Sottil? Ha delle qualità tattiche, perché parlare del tecnico solo per le sue capacità comportamentali è riduttivo. Non lascia niente al caso, io lo ho avuto quattro anni come calciatore. Conoscevamo l’uomo ed il professionista, che in campo da tutto».