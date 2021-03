Marino: «San Siro piace all’Atalanta! Inter è meritatamente prima»

Condividi questo articolo

Inter-Atalanta

Marino ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Inter-Atalanta, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del direttore generale del club bergamasco

SPOT – Umberto Marino parla così ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Inter-Atalanta: «E’ sempre un piacere giocare in questo stadio, è uno stadio che piace all’Atalanta, abbiamo fatto delle grandi partite. E’ un piacere affrontare l’Inter, ma senza pubblico ci manca qualcosa. E’ bello giocare in questa dimensione, avere stimoli nuovi tutti i giorni. E’ davvero bello giocare con squadre importanti come Real Madrid ed Inter. Credo che meritatamente siano i primi, ma il campionato è ancora lungo. Stasera sarà importante avere coraggio, voglia e determinazione: sarà davvero un bel match, mi auguro che possa essere uno spot per il calcio italiano».