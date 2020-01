Marino: “Questa stagione vogliamo capire i limiti di questa Atalanta”

Umberto Marino prima di Inter-Atalanta, che chiude il girone di andata per i nerazzurri allenati da Antonio Conte, ai microfoni di “Dazn” ha parlato in particolare dell’Atalanta e del percorso in campionato e in UEFA Champions League.

GLI OBIETTIVI – Umberto Marino, Dirigente dell’Atalanta, presenta così il match di San Siro ai microfoni di Dazn: «Vogliamo capire dove può arrivare questa Atalanta, conoscere i nostri limiti, non dobbiamo snaturarci. Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto in questi anni, l’Atalanta che ha fatto cose importantissime in UEFA Champions League».