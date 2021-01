Marino: Â«Lotta Scudetto? Vedo avanti l’Inter perchÃ© ha una rosa completaÂ»

Marino: «Lotta Scudetto? Vedo avanti l’Inter perché ha una rosa completa»

Condividi questo articolo

Pierpaolo Marino

Marino è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Udinese-Inter, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del direttore dell’area tecnica del club friulano

LOTTA AL TITOLO – Pierpaolo Marino parla così ai microfoni di “Sky Sport” prima di Udinese-Inter: «Ultima partita per Kevin Lasagna? Queste sono chiacchiere sorte durante l’ultima settimana di mercato, i procuratori fanno il loro mestiere ma noi non abbiamo assolutamente intenzione di rinunciare a Lasagna, che è un giocatore importantissimo al quale ci aggrappiamo per questa Udinese. Chi vince lo Scudetto? Io credo una delle due milanesi. Vedo avanti l’Inter perché ha una rosa completa, però i giudizi tecnici sono sempre lontani dai giudizi del campo e dalla vicissitudini del campionato. Io non scommetto ma vivo la realtà delle cose».