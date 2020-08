Marino: “Champions League giocata a Bergamo? Un sogno. Ilicic…”

Umberto Marino, DG dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Atalanta-Inter, gara valida per la 38esima giornata del campionato di Serie A

SOGNO – Queste le parole di Umberto Marino: «Champions League giocata a Bergamo? È il grande sogno della famiglia Percassi. C’è un gruppo di professionisti che ci sta lavorando e che sta cercando di portare la Champions League a Bergamo, questo è l’obiettivo. Ilicic? Avevamo come obiettivo quello di recuperarlo a fine stagione per averlo a disposizione a Lisbona. Questo probabilmente non sarà possibile. La società gli vuole bene, la società lo ama. Lo vogliamo, prima o poi, con noi».