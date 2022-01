Marino: «Atalanta-Inter senza pubblico altra gara! Europa nostro scudetto»

Marino ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Atalanta-Inter, sfida valevole per la ventiduesima giornata di Serie A: di seguito le sue dichiarazioni

TRENO CHAMPIONS – Marino parla così ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Atalanta-Inter: «E’ una gara importante per la classifica, siamo a 41 punti, per noi è rilevante dal punto di vista numerico per rimanere agganciati al treno della Champions League. Sarà importante fare una bella prestazione. Se Ilicic e Malinovsky sono assenti per Covid-19? Al di là delle assenze il segnale è che si può giocare a calcio, dobbiamo essere attenti. Dobbiamo far parlare il campo e dare dei segnali positivi perché il calcio italiano è importante per il sistema Paese. Gosens-Newcastle? Ormai tutti i giorni leggo di interessamenti del Newscastle per i giocatori dell’Atalanta, è diventato un terno al lotto. Robin è fuori da 4 mesi, per noi è una perdita molto rilevante, è uno dei capitani per cui per noi è importante recuperarlo quanto prima. Perché facciamo fatica in casa? Probabilmente l’atteggiamento di chi viene a giocare a Bergamo è cambiato nel corso degli anni, fuori casa lasciano maggiori spazi. Magari è una spiegazione banale, ma è l’unica. Il calcio senza spettatori è differente, una gara come Atalanta-Inter priva del nostro pubblico è un’altra gara. Obiettivo Scudetto? Se il presidente mi ascolta rischio tanto, abbiamo raggiunto 41 punti e quindi siamo tecnicamente salvi. Battute a parte, cerchiamo di rimanere con i piedi per terra, rimanendo agganciati all’Europa che sarebbe un altro traguardo importante. I nostri scudetti sono questi, altri traguardi sono molto difficili».