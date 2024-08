Maresca: «Inter, modo di giocare fantastico. C’è un motivo»

Enzo Maresca, nuovo tecnico del Chelsea, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista dell’amichevole contro l’Inter in programma domani a Stamford Bridge. L’allenatore ha voluto in particolare soffermarsi sulle qualità dei nerazzurri e sul motivo per il quale la squadra giochi un calcio bellissimo.

RITORNO A STAMFORD BRIDGE – Dopo una serie di amichevoli lontano da casa, il Chelsea domani affronterà a Londra l’Inter. Di questo ha parlato Enzo Maresca, sottolineando l’emozione per il ritorno davanti ai propri tifosi: «Sono davvero emozionato, finalmente siamo in casa, davanti ai nostri tifosi. Avremo bisogno di loro per tutta la stagione. Ci godremo la partita di domani tutti insieme. Provo sempre a costruire un buon rapporto con i tifosi, specialmente perché quando giochiamo in casa loro possono essere il nostro dodicesimo uomo. Abbiamo bisogno che ci spingano e dal canto nostro faremo tutto il possibile per dar loro gioia e soddisfazione».

Enzo Maresca elogia l’Inter: il motivo per la bellezza del gioco nerazzurro

GIOCO BELLISSIMO – Enzo Maresca sottolinea poi la bellezza del calcio dell’Inter, che ha già avuto modo di constatare nella finale di UEFA Champions League del 2023, quando era il vice di Pep Guardiola al Manchester City. Questo, secondo l’allenatore del Chelsea, il motivo del bel gioco nerazzurro: «Sono una grande squadra. Due anni fa abbiamo giocato contro nella finale di Champions League e lo scorso anno hanno vinto la Serie A. Hanno lo stesso allenatore ormai da tanto tempo e questo si riflette nel loro bellissimo modo di giocare, sia a livello difensivo che a livello offensivo. Sarà una gara ostica, l’ultima prima che parta la stagione, quindi vogliamo dare il nostro meglio».