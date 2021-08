Maresca: «Campionato Parma non sarà con l’Inter. Visto cose buone»

Maresca, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa a seguito della sconfitta per 0-2 in amichevole contro l’Inter. Da parte sua c’è soddisfazione per la prestazione dei gialloblù.

RISULTATO ACCETTATO – Enzo Maresca, allenatore del Parma, giudica lo 0-2 contro l’Inter: «Credo che chi è sceso in campo devo dire che ha fatto benissimo. Soprattutto da un punto di vista del coraggio, che è quello che gli si chiede, e poi anche dal punto di vista delle idee. Qualcosa si comincia a intravedere, poi dopo c’è il discorso che sapete benissimo: in entrata e in uscita, finché non chiude il mercato, può succedere di tutto. Ma ho già detto che vorrei vedere quelli che ci sono in condizione».

TEST VOLUTI – Il Parma di recente ha sfidato Bochum e Sassuolo, prima dell’Inter, perdendole entrambe. Maresca non guarda il risultato: «Non ci sono molte squadre di Serie A e Serie B che hanno deciso di fare tre amichevoli in poche settimane contro una squadra di Bundesliga e due big di Serie A. È stata una scelta voluta, per vedere le difficoltà. Il nostro campionato non sarà contro Inter e Sassuolo, ma contro squadre diverse. C’è bisogno di essere contenti, avevamo ragazzi giovani e siamo stati pericolosi. Il risultato non mi fa contento. Quello che mi fa contento è che, al di là della squadra che hai di fronte, ci hai provato. Ci sono stati dei bei momenti di gioco, a momenti nel primo tempo facevamo gol su un’azione iniziata da Simone Colombi».