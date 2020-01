Maran: “Dominio Cagliari a Milano contro l’Inter! Nainggolan spinge!”

Rolando Maran al termine di Inter-Cagliari ai microfoni di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo il pareggio maturato a San Siro, complimentandosi con la sua squadra per il “dominio” sotto il punto di vista del possesso palla e in particolare complimentandosi con Radja Nainggolan.

IL POSSESSO PALLA – Rolando Maran al termine di Inter-Cagliari su Sky Sport ha sottolineato la percentuale di possesso palla a San Siro contro l’Inter, parlando addirittura di “dominio”: «Volevamo venire a Milano e non fare la partita di attesa e ci siamo riusciti. Poi abbiamo finito la partita con il 60% di possesso palla, venire a Milano a giocare contro l’Inter e tenere il dominio della partita non è semplice. Ci siamo riusciti e con grande personalità, con sacrificio ma il Cagliari deve avere questo nel suo DNA. Da quel secondo tempo di Coppa Italia contro l’Inter, dove abbiamo fatto bene, e la partita di Brescia a oggi c’è stata una crescita costante. Dobbiamo mettere alle spalle questo periodo difficile. Prendiamo spunto da questo risultato, da queste prestazioni per creare il nostro futuro».

SU NAINGGOLAN – Rolando Maran continua rispondendo a una domanda su Nainggolan, oggi autore del gol del pareggio: «Nainggolan? Eh Radja è Radja (sorride, ndr). Ha una grandissima personalità, spinge sempre al massimo. Oggi gli ho chiesto un sacrificio enorme da interno e poi davanti la difesa nel finale proprio perché volevamo fare una partita propositiva con lui in certe zone del campo. Ha le qualità tecniche per fare qualsiasi cosa e lo dimostra in campo».