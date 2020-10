Maran: “Contro l’Inter il Genoa ha dato il massimo! Nel secondo tempo…”

Rolando Maran Genoa

Maran si è espresso ai microfoni di “Genoa Channel” dopo la sconfitta del suo Genoa per 0-2 contro l’Inter. Il tecnico rossoblù ha parlato così in sala stampa dallo Stadio “Luigi Ferraris” in Marassi di Genova

GENOA DOUBLE FACE – Queste le parole di Rolando Maran nel post-partita di Genoa-Inter: «Rimane aver visto la squadra crescere nella partita. Il fatto che abbiamo fatto una prima parte difendendo bene, magari non essendo tanto propositivi. Nella seconda parte, invece, ho visto la squadra provare a fare le cose proprie, con grande impegno e voglia di far bene. Quando si gioca contro squadre come l’Inter, devi tirare fuori il massimo delle energie. E in questo momento lo stiamo facendo. Questi ragazzi sono encomiabili sotto tutti i punti di vista perché si rendono disponibili. Vanno in campo con pochi allenamenti. E penso che tutto questo traspaia nel vedere la squadra che gioca. Perché vedi l’impegno e l’abnegazione nel fare le cose. Ovvio che deve crescere anche la condizione. Non ci siamo mai allenati insieme da quando siamo qui. Tutto questo ovvio che comporti qualche difficoltà. Però, quando guardo nello spogliatoio, vedo questi ragazzi come lavorano e ciò mi dà tranquillità».

POCHI ALLENAMENTI – Maran fa presente il problema legato alla preparazione atletica della sua squadra a causa del Covid-19: «Sicuramente recuperare giocatori sarà fondamentale. Ovvio che tutti dovranno recuperare la condizione. Anche oggi qualcuno è andato in campo davvero con pochi allenamenti. E qualcuno che aveva fatto gli allenamenti è stato tolto alla fine per un tampone non definito (Gianluca Scamacca, ndr). È un momento che gira così. Dobbiamo essere bravi a farlo passare nella maniera più indolore possibile. Cercando di mettere in campo questo tipo di atteggiamento. Quando ho visto la squadra migliorare la personalità nel secondo tempo e crescere nell’interpretazione della partita, senti che questa squadra sta costruendo qualcosa. Intanto deve essere un Genoa che non molla mai un centimetro. E anche oggi abbiamo visto che è così. Per cui come sarà dobbiamo dimostrarlo, non prometterlo. Dobbiamo essere seri, cercare di non vendere fumo ma mettere solo grande impegno, cercare di avere dentro di noi la voglia di far bene e superare questo momento difficile».