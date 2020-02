Manolas: “Vittoria contro l’Inter? Merito di tutti. Qualificazione 50/50”

Kostas Manolas dopo Inter-Napoli, semifinale di andata di Coppa Italia terminata 0-1 a favore degli azzurri, ai microfoni di “Rai Sport” ha detto la sua riguardo il match e la partita di ritorno.

RIALZARE LA TESTA – Kostas Manolas al termine di Inter-Napoli parla così dell’atteggiamento della squadra, reduce da una sconfitta in campionato contro il Lecce: «Dopo una sconfitta pesante in casa nostra abbiamo fatto una grande partita oggi, è merito di tutti i ragazzi. Abbiamo rialzato la testa contro una grande squadra come l’Inter che sta lottando per lo scudetto. Stiamo lavorando continuamente per migliorare la fase difensiva, siamo migliorati ma contro le piccole squadre ci scopriamo e subiamo gol, cala la concentrazione. La squadra sa anche soffrire, se continua così possiamo toglierci le soddisfazioni».

PARTITA DI RITORNO – Manolas conclude parlando della possibile qualificazione alla finale di Coppa Italia: «Qualificazioni? 50 e 50 perché l’Inter è una grande squadra e verrà al San Paolo verrà a fare la partita, noi dobbiamo vincere anche la prossima partita per arrivare in finale di Coppa Italia».