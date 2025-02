Mandragora: «Kean e Beltràn mi hanno lasciato il pallone. Altruismo forza della Fiorentina!»

Rolando Mandragora si è così pronunciato al termine di Inter-Fiorentina, sfida conclusasi con il punteggio di 2-1 a favore dei nerazzurri.

IL COMMENTO – Rolando Mandragora ha parlato a DAZN nel post-partita di Inter-Fiorentina, match vinto dai nerazzurri per 2-1. Di seguito le sue parole: «Ho dedicato il gol al magazziniere Leonardo, la rete è per lui. Sono arrivati tanti calciatori forti, il mister avrà l’imbarazzo della scelta. Noi dobbiamo continuare a lavorare, come ha detto Gosens in una recente intervista. Lui parla di umiltà e fame come elementi che ci rendono difficili da battere. Il motto che ci sta contraddistinguendo è questo, vogliamo continuare a lavorare così. Siamo una famiglia che vuole raggiungere degli obiettivi importanti. Parliamo spesso in spogliatoio di essere altruisti tra di noi: Moise e Beltràn mi hanno lasciato il pallone, come in una famiglia, li ringrazio per il gesto».