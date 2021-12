Mandragora: «Inter? Non vediamo l’ora di affrontarla! Sarà un bel test»

Mandragora è soddisfatto per la vittoria del Torino sul Verona (vedi articolo) e si prepara ad affrontare l’Inter nell’ultima giornata del girone d’andata. Il centrocampista ha parlato ai canali ufficiali del club granata.

SEGNALE – Rolando Mandragora è pronto ad affrontare l’Inter a San Siro per misurare il valore e lo stato di forma del Torino di Ivan Juric: «Dispiaciuto di non aver passato il turno in Coppa Italia, perché ci tenevamo e volevamo fare bene e non ci siamo riusciti. Per fortuna ci siamo rifatti subito in campionato e abbiamo dato un buon segnale. Adesso dobbiamo continuare, dobbiamo chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi. Festeggiamo questa vittoria, ma abbiamo poco tempo, mercoledì ci sarà un’altra partita. Siamo vogliosi di affrontare anche l’Inter e vedere a che punto siamo. Stiamo lavorando bene, ci sacrifichiamo durante la settimana tutti quanti, dal primo all’ultimo, nessuno si risparmia. Sarà un bel test per noi, non vediamo l’ora di affrontare questa partita».

Fonte: tv.torinofc.it