Mandragora: Â«Inter grande squadra. Dobbiamo arginare il centrocampoÂ»

Mandragora: «Inter grande squadra. Dobbiamo arginare il centrocampo»

Rolando Mandragora – Torino (Copyright: Alberto Gandolfo)

Rolando Mandragora si prepara alla sfida tra Torino e Inter (domenica ore 15.00). Ecco le parole del centrocampista granata ai microfoni di “Torino Channel”

CONSAPEVOLEZZA – La sfida con l’Inter arriva in un momento difficile per il Torino. Non solo per la posizione in classifica (i granata sono terzultimi), ma anche per i recenti fatti. La squadra di Davide Nicola ha ancora diverse assenze legate al Covid-19, ed è tornata a giocare domenica scorsa dopo due turni rinviati. Rolando Mandragora prova tuttavia a guardare con fiducia a domenica: «Sappiamo che tutte le partite sono difficili, incontriamo una grande squadra. È prima in classifica, sta lottando per vincere lo scudetto. Sappiamo di incontrare una squadra forte, un centrocampo forte, fisico, tecnico. Dobbiamo mettere quel qualcosa in più che ci porta ad arginare il loro centrocampo. E a vincere quanti più duelli possibili. Alla fine tireremo le somme».