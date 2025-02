Mandragora: «Inter squadra di caratura. Questo ci dà consapevolezza!»

Rolando Mandragora, tra i protagonisti di Inter-Fiorentina, compare davanti ai giornalisti al termine del match. Queste le sue parole in conferenza stampa dopo la sconfitta.

Le parole di Mandragora nella conferenza stampa post Inter-Fiorentina

Mandragora, cosa ne pensa della partita?

Il rigore l’ho calciato volentieri. Siamo dispiaciuti per l’errore arbitrale ma sono cose che succedono. Siamo molto rammaricati. Il primo tempo siamo stati bassi, abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato. Invece nel secondo siamo riusciti a giocare un pelino di più. Forse ci è mancata qualche occasione, l’ultimo passaggio per creare qualcosa. Ti crea dispiacere e rammarico questo

Vi ha messo in difficoltà il ritmo dell’Inter? Cos’è mancato rispetto alla partita d’andata?

L’Inter ha avuto un grande ritmo. Ha fatto un primo tempo di ottima fattura. Noi avevamo preparato la partita così e forse ci è mancata qualche ripartenza. Non siamo riusciti a ripartire come abbiamo fatto all’andata e a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Non fa niente, ci teniamo la prestazione e la reazione. Adesso ci proiettiamo verso la prossima gara di campionato.

Queste partite vi lasciano la consapevolezza del grande lavoro che state facendo?

Sono partite e prestazioni che ci danno grande consapevolezza. Affrontiamo una squadra che lotta per grandi obiettivi, per lo scudetto e per la Champions League. Sappiamo la caratura di squadra che è l’Inter. Crisitiano Biraghi mi ha lasciato degli ottimi valori. Dall’inizio dell’anno mi ha spinto e dato una grande mano. Lo ringrazio e gli faccio un grande in bocca al lupo perché per noi è stato un capitano importante. Questa responsabilità che lui mi ha trasmesso me la prendo volentieri e cerco di trasmetterla a tutta la squadra.

La Fiorentina ha sofferto troppo sui calci piazzati, è un qualcosa su cui dovete lavorare?

Quando subiamo dei gol sicuramente ci sono degli errori. Li analizzeremo in settimana insieme al mister e cercheremo di lavorare anche sotto questo aspetto. Non ci piace prendere gol, sia su palla inattiva che sulle palle alte, però succede e guardiamo avanti.

Mandragora, guardando allo spazio che ti sei ritagliato adesso, quanto è stato importante per te il periodo in cui giocavi meno?

Noi calciatori viviamo di momenti. Il momento negativo in cui ho giocato meno è stato dopo l’infortunio. Lì la squadra ha ottenuto dei grandi risultati e quindi giustamente giocava chi meritava più di me. Il mister ci tiene molto alla meritocrazia. Io ho affrontato il mio momento lavorando e aspettando. Adesso sono contento delle prestazioni che stanno arrivando e del momento, soprattutto della squadra. L’ho vissuto in tranquillità e lavorando, come ho sempre fatto. Delle volte ci dici bene, delle volte male.