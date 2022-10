Mancini: «Roma più forte dell’Inter e lo sapevamo! Gol di Smalling fa rosicare»

Gianluca Mancini dopo la sconfitta dell’Inter per 1-2 contro la Roma in rimonta a San Siro, su DAZN ha detto di essere più forte dei nerazzurri.

DOPO LA PARTITA – Mancini elogia la prestazione della Roma, dicendo di essere più forte dell’Inter: «Dopo la partita di due settimane fa contro l’Atalanta abbiamo perso ma con la consapevolezza di aver fatto una delle partite migliori della stagione. Siamo venuti qui a Milano consapevoli di potercela fare, sapevamo di essere forti. A San Siro si soffre contro una squadra forte come l’Inter. In campo chi ha giocato a calcio si sente questa consapevolezza, dopo l’1-1 di Paulo Dybala ho detto alla squadra che eravamo più forti e così è stato. La partita non l’avevamo preparata come i primi dieci minuti, ma il mister non l’aveva preparata così. Dopo il gol preso però siamo stati più aggressivi, è un limite che dobbiamo migliorare ma non dipende dalla situazione tattica del mister o dello staff, siamo noi calciatori che andiamo in campo. Abbiamo lavorato poco tempo insieme visti gli impegni per le nazionali. Abraham fuori? È stata una novità anche per noi oggi, Tammy ha dato una mano a partita in corso. Palle inattive? Chiaro che quando vai a saltare con tutti questi giocatori alti è difficile, anche all’Inter sono colossi. Perdere con gol su palla inattiva fa rosicare».