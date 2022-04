Mancini: «Roma, con l’Inter episodi girati male! Anche per bravura loro»

Mancini ha sfiorato lo 0-1 in Inter-Roma, con un colpo di testa terminato a lato poco prima del gol di Dumfries (vedi highlights). A 90° minuto del sabato su Rai Sport + il difensore giallorosso ha espresso il suo rammarico.

POTEVA ANDARE DIVERSAMENTE – Gianluca Mancini ha qualcosa da recriminare per Inter-Roma: «Nelle grandi partite gli episodi fanno la differenza. Ci sono girati male, un po’ per colpa nostra e un po’ per bravura dell’Inter, però la consapevolezza di quello che abbiamo fatto in questi tre mesi dopo le dodici partite deve rimanere. Abbiamo una semifinale di UEFA Europa Conference League col Leicester City, dobbiamo rimanere consapevoli dei nostri mezzi guardando gli errori e cercando di non ripeterli».