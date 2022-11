Malinovskyi: «Inter? Spero di far gol! Dobbiamo dimostrare una cosa»

Malinovskyi parla dopo la sconfitta con il Lecce e soprattutto in vista della sfida con l’Inter, in programma a Bergamo domenica alle 12.30. L’ucraino, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, sprona la squadra a reagire e spera di fare gol dopo aver segnato anche a Milan e Juventus

RIALZARE LA TESTA – Ruslan Malinovskyi parla della sconfitta con il Lecce ma è già pronto al riscatto con l’Inter: «Abbiamo preso due gol molto veloci, nel secondo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni ma dobbiamo migliorare il nostro calcio. Il bello è che tra qualche giorno abbiamo una partita contro l’Inter e dobbiamo giocare bene in casa. Dobbiamo reagire e far vedere che siamo una bella squadra e possiamo giocare contro tutti. Abbiamo già fatto vedere contro il Napoli che possiamo giocarcela, dobbiamo preparare bene la partita e dare tutto sul campo. Il campionato è lungo e vediamo cosa succede, penso che adesso siamo arrivati in un momento in cui stiamo fisicamente bene. Tutta la squadra va più forte, peccato che c’è la sosta ma ci sono tante partite da giocare. Gol all’Inter? Spero di poterlo fare»