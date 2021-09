Malinovskyi al 45′: «Bene nel primo tempo. Dobbiamo continuare così»

Malinovskyi è stato intervistato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo di Inter-Atalanta, valida per la sesta giornata di campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 1-2, frutto dei gol di Lautaro Martinez al 5′, di Ruslan Malinovskyi al 30′ e di Rafael Toloi al 38′.

INTERVISTA – Queste le parole di Malinovskyi dopo il primo tempo di Inter-Atalanta, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. «Adesso sto meglio perché tutti hanno bisogno di recuperare, ma adesso sto bene. Abbiamo fatto bene nel primo tempo e dobbiamo continuare nel secondo tempo. Il mister ci ha caricato prima della partita. Tutti abbiamo fiducia oggi. Sappiamo che prime partite non abbiamo giocato bene, ma in questa partita dobbiamo fare meglio e dare un po’ di fiducia ai nostri tifosi».